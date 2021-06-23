MGC'den gazetecilere yapılan saldırılara tepki - Son Dakika

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe, Samsun ve Kocaeli'nde gazeteciler İbrahim Akkuş ve Mustafa Uslu'nun görevlerini yaparken darp edilmelerini kınayarak, "Yapılan saldırılardan büyük üzüntü duyduk. Saldırganların cezasız kalması, gazetecilere yapılacak saldırıları teşvik etmek demektir" dedi.

Samsun'da Yeniçağ Gazetesi muhabiri İbrahim Akkuş ile Kocaeli'de İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun görevlerini yaparken darp edilmelerine ilişkin açıklama yapan MGC Başkanı Kaya Tepe, "Halkın haber alma hakkına istinaden kamu görevi yapan gazetecilere yapılan saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Bu saldırılar gazetecilerin işini özgürce yapması önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Bu tür olayların cezasız kalması demek, gazetecilere yönelik gerçekleşecek olan saldırıları teşvik etmek demektir. Bu sebeple olayın faillerinin acilen bulunup cezalandırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN