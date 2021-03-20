MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı - Son Dakika

MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı

20.03.2021 14:30
MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı, System.String[]

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Olağan Genel Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Olağan Genel Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

MGC'den yapılın yazılı açıklamaya göre, Milli Türk Talebi Birliği Toplantı Salonundaki genel kurulda, divan başkanlığına Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, divan katip üyeliklerine İbrahim Göçmen, Selim Apohan ve Metin Kaya seçildi.

MGC Başkanı Vahap Güner, konuşmasında, cemiyetin 33 yılı geride bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şeyler hedefledik ve çoğunu gerçekleştirdik. Bir tek Malatya Basın Merkezi hayalimiz kaldı, onu da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın hazırladığı projeyle gerçekleşmesini umuyoruz. Konut projesini gerçekleştirdik, gücümüz yettiğince yardımlarda bulunduk. Şimdi genç arkadaşlarımız bu işe dört elle sarıldılar, onlara yol arkadaşı olacağız."

Tek listeyle gidilen seçimde, yönetim kuruluna Vahap Güner, Bektaş Karaduman, Ali Aladağ, İskender Yılmaz, Veysel Erkuş, Ali Er, Hüseyin Erduran, Onay Ozan, Remzi Hayta, Hüseyin Karaaslan ve Kayhan İnceoğlu seçildi. Denetim kurulunda ise Mehmet Taşkın, Ferhat Canbey, Özcan Güler, Erol Tunç ile Servet Bozan görev alacak.

MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı
MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı
MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı
MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Milli Türk Talebe Birliği, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MGC Olağan Genel Kurulu'nu yaptı - Son Dakika


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