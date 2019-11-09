Son Dakika Haberleri: MGC'nin yeni başkanı Kaya Tepe oldu
Son Dakika Güncel MGC'nin yeni başkanı Kaya Tepe oldu

MGC'nin yeni başkanı Kaya Tepe oldu

7 saat önce

Mersin Gazeteciler Cemiyetinin (MGC) olağanüstü genel kurulunda Kaya Tepe başkanlığındaki kırmızı liste 114 oyla seçimi kazandı.

MGC'nin yeni başkanı Kaya Tepe oldu, System.String[]

Mersin Gazeteciler Cemiyetinin (MGC) olağanüstü genel kurulunda Kaya Tepe başkanlığındaki kırmızı liste 114 oyla seçimi kazandı. Dört adayla gidilen genel kurulda 353 üyenin 312'si, yeni yönetimi belirlemek için oy kullandı.


MGC Olağanüstü Genel Kurulu, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı. Kaya Tepe, Fatih Şahin, İbrahim Yalçıner ve mevcut başkan Turgay Demirtaş'ın listeleri ile gidilen seçimli genel kurula, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.


Divan Başkanlığını Ahmet Akın'ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları okunarak kabul edildi. Genel kurulda birer konuşma yapan adaylar, meslek örgütünün çıtasını yükseltmek için çalışacaklarını belirterek projelerini anlattılar.


Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Kaya Tepe'nin listesi 114 oyla seçimi kazandı. Fatih Şahin'in listesi 72 oy alırken, mevcut başkan Turgay Demirtaş'ın listesine 65 oy çıktı. İbrahim Yalçıner'in listesi ise 52 oyda kaldı. - MERSİN

Fatih Şahin, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
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