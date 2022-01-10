Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
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Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı

10.01.2022 15:59
Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

MGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesince yapımı tamamlanan yeni hizmet binası için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, iletişimin, tüm dünyada en önemli konuların başında geldiğini belirtti.

Basının, halkın taleplerinin kamuya iletilmesi konusunda önemli bir görev icra ettiğini aktaran Su, "Basın çalışanları sivil kişiler olsa da yaptıkları iş kamu görevi niteliğine bürünüyor. Çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyor, tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MGC Başkanı Kaya Tepe de yeni hizmet binasında verimli ve akademik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca da katıldı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı
Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı
Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika


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