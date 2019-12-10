Son Dakika Haberleri: MGC'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Son Dakika Güncel MGC'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

MGC'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

6 saat önce

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

MGC'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten dolayı teşekkür eden MGC Başkanı Vahap Güner ziyaretlerin Malatya basına ve MGC'ye güç verdiğini belirterek, "Malatya'nın bir takım sorunlarını dile getirirken kullanmış olduğu birleştirici yaklaşımı ve açıklamalarından dolayı MHP ilçe başkanı Samanlı'ya, Muhtarların sorunlarını yakından takip eden Muhtarlar Dernek Başkanı Gönültaş'a ve Malatya'nın ulaşımı için hizmet veren başkan İnce'ye çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.


Malatya basınının her daim yanlarına olduklarını belirten MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise gazeteciliğin büyük fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirterek "Bütün gazetecilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Haydar Karaduman'ı kaybetmenin üzüntülerini yaşadıklarını kaydeden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'de "Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetiminin başkan Haydar Karaduman'ın bırakmış olduğu vizyon ve ilkeler doğrultusunda daha da ileri götüreceğinden şüphemiz yoktur. Malatya basını şoför esnafımızın her daim sesi olmuştur. Bu noktada her zaman basınımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu.


Basının halkın özgür sesi olduğunu ifade eden Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ise "Geçmiş yönetimin başında olan Haydar Karaduman'ı hem rahmetle yad edeceğiz. Karaduman'ın çalışma arkadaşları olan sizlerinde onu hep yaşatacağınıza inanıyor, başta Vahap Güner başkan olmak üzere hepinizin Malatya basınını daha iyi yerlerde temsil etmenizi, Haydar ağabeyden teslim aldığınız bayrağı gençlere daha iyi yerlerde teslim etmenizi diliyor hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Battalgazi, Malatya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:23:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MGC'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]