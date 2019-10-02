MGC, yeni emniyet müdürü Dagdeviren'i ziyaret etti

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Ercan Dagdeviren'i ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya da polis vatandaş diyaloğunun üst seviyede olduğunu belirterek "Malatya da basın mensuplarımızla birlikte diyalog içerisinde olacağız. Basınımızın bizlere önerilerini dikkate alarak sorunu kısa sürede çözecek tedbirleri alacağız. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum." dedi.



MGC Başkanı Vahap Güner ise, yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e başarılar dileyerek, "Malatya' ya önemli hizmetler vereceğinize inanıyoruz. Başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA