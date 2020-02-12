MGC yönetiminden Başkan Tollu'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MGC yönetiminden Başkan Tollu'ya ziyaret - Son Dakika

MGC yönetiminden Başkan Tollu'ya ziyaret

6 saat önce

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti.

MGC yönetiminden Başkan Tollu'ya ziyaret, System.String[]

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti.


Gazetecilik mesleği ve yerel yönetimler üzerinde sohbet edilen ziyarette, gazetecilik mesleğinde karşılaşılan sorunlar, mesleğin habere ulaşımda karşılaştığı zorluklar ve bunlara karşı çözüm önerileri konuşuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tollu, "Gazetecilik mesleği onurlu bir meslek. Kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere, toplumda meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek yorumlayan ve anlaşılır bir şekilde bu bilgileri iletişim araçları ile yayınlanmaya hazır hale getiren, mesleğinde her daim yüksek bir eforla çalışan kıymetli gazetecilerimizin ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduk. Mersin Gazeteciler Cemiyeti gibi, seçkin gazetecilerimizden oluşan bu heyetin, meslekte yaşanabilecek ve karşılaşılabilecek sıkıntılara ışık tutacağına canı gönülden inanıyoruz. Bizler de yerel yönetimler bazında Erdemli Belediyesi olarak gazetecilerimize habere ulaşmakta kolaylık sağlamak adına elimizden geleni yapacağız. Erdemli Belediyesi olarak yerel basının önemine dikkat çekmek ve gazetecilerin tanışmasını ve sorunlarına çözüm noktasında katkı sunmak üzere düzenlemiş olduğumuz Kızkalesi Medya Günleri ile çok güzel ortamlar sağladık. Bizim gibi kamu hizmeti veren gazetecilerimiz, bizlerin mesai arkadaşlarıdır" dedi.


MGC Başkanı Kaya Tepe ise Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun gazetecilik mesleğine duyduğu saygı ve basın mensupları ile alakalı yaklaşımından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Başkan Tollu'nun gazetecilere bakış açısından ve bizlere olduğu desteklerden dolayı kendilerine cemiyetimiz ve tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mükerrem Tollu, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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