Son Dakika › Politika › MGK: '1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan... - Son Dakika
MGK: "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan...
6 saat önce
MGK: "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkartmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
MGK: "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkartmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir." - ANKARA
Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim