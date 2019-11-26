MGK: "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkartmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti