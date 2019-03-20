Mgk: "31 Mart'ta Yapılacak Seçimlerin, Huzur ve Güven İçinde Gerçekleştirilmesi İçin Yetkili...
46 dakika önce
MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi"
MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi"
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA
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