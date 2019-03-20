Son Dakika Haberleri: Mgk: "31 Mart'ta Yapılacak Seçimlerin, Huzur ve Güven İçinde Gerçekleştirilmesi İçin Yetkili...

Mgk: "31 Mart'ta Yapılacak Seçimlerin, Huzur ve Güven İçinde Gerçekleştirilmesi İçin Yetkili...

46 dakika önce

MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi"

Mgk:
MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Huzur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Propaganda Serbestliği ve Seçim Yasakları Yarın Başlıyor Annesini Kaybeden Hande Erçel, Huzuru Maldivler'de Buldu Son Dakika! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:38:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mgk: "31 Mart'ta Yapılacak Seçimlerin, Huzur ve Güven İçinde Gerçekleştirilmesi İçin Yetkili...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]