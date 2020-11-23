MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME DAVASINDA KARAR; MEHMET BARANSU'YA 17 YIL 1 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME DAVASINDA KARAR; MEHMET BARANSU'YA 17 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

23.11.2020 12:46
MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME DAVASINDA KARAR; MEHMET BARANSU'YA 17 YIL 1 AY HAPİS CEZASI, System.String[]

TARAF Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TARAF  Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı. Duruşmada Baransu'nun Avukatı Yahya Engin, Mehmet Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına Hazine'nin avukatı da hazır bulundu. Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu belirterek, o dönem gazetede sorumlu yazıişleri müdürlüğü yapan müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını hatırlatarak beraatine karar verilmesini istedi. Mehmet Baransu da beraatini talep etti.

Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi. Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Baransu'yu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, haberin yayınlandığı tarihte Taraf Gazetesi'nin sorumlu yazıişleri müdürlüğünü yapan Murat Şevki Çoban'ın tüm suçlardan beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu tarafından yazılan haberin, "Gülen'i bitirme kararı 2014'te MGK'da alındı" başlığı ile 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlandığı, bu tarihte gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü'nün de diğer şüpheli Murat Şevki Çoban olduğu belirtiliyor. MİT'in 'İhbar eden' sıfatı ile yer aldığı iddianamede, niteliği itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararının manşetten yayınlanarak ifşa edildiği, bu yayının devam eden günlerde de yapıldığına yer veriliyor.

52'ŞER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyordu.


- İstanbul

Mehmet Baransu, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME DAVASINDA KARAR; MEHMET BARANSU'YA 17 YIL 1 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME DAVASINDA KARAR; MEHMET BARANSU'YA 17 YIL 1 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika
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