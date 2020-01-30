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MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti...
6 saat önce
MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:08 Kaynak: AA
MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir."
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