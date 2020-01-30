MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti... - Son Dakika
Son Dakika Politika MGK Bildirisi: '(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti... - Son Dakika

MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti...

6 saat önce

MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.

MGK Bildirisi:

MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir."

Doğu Kudüs, Filistin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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