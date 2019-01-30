Mgk Bildirisi: "Bazı Ülkelerin Firari Terör Örgütü Mensuplarını İade Etmekten Kaçınmalarının Kabul...

MGK bildirisi: "Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır.

MGK bildirisi: "Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır."

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