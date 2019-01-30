Mgk Bildirisi: "İdlib'de Mevcut Statünün Korunması, Münbiç Yol Haritasının Süratle Uygulanması ve...
27 dakika önce
MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir.
MGK bildirisi: " İdlib
'de mevcut statünün korunması, Münbiç
yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat
'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:25 Kaynak: AA
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