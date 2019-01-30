Son Dakika Haberleri: Mgk Bildirisi: "İdlib'de Mevcut Statünün Korunması, Münbiç Yol Haritasının Süratle Uygulanması ve...

Mgk Bildirisi: "İdlib'de Mevcut Statünün Korunması, Münbiç Yol Haritasının Süratle Uygulanması ve...

27 dakika önce

MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir.

Mgk Bildirisi:
MGK bildirisi: " İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Fırat, Münbiç, İdlib, Güncel
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