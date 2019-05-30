Son Dakika Haberleri: MGK bildirisi: İdlib'deki saldırılar Astana ruhunu zedeliyor
BBC
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MGK bildirisi: İdlib'deki saldırılar Astana ruhunu zedeliyor

29 dakika önce

30 Mayıs'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, İdlib'deki muhaliflere yönelik operasyonlara değinildi.

MGK bildirisi: İdlib'deki saldırılar Astana ruhunu zedeliyor, System.String[]

30 Mayıs'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, İdlib'de Rus ordusunun ve Suriye rejiminin sürdürdüğü operasyonlara değinildi. Ancak Rusya'nın ismi verilmedi, "Suriye rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar" denildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda Suriye'nin yanı sıra Kuzey Irak'taki Pençe operasyonu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı ve Sri Lanka'daki saldırılar kınandı.

Açıklamada yer alan Suriye kısmında, uzunca bir süredir neredeyse tüm toplantıların ardından yapılan açıklamalarda "güney sınırındaki terör tehdidi" olarak değinilen Fırat'ın doğusu ve Menbiç konularına yer verilmedi.

Suriye ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı'na aykırı olduğu, Astana ruhunu zedelediği belirtilmiş; yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edilmiştir."

Açıklamada, Suriye başlığı altında PKK'ya değinilmezken, "Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen "Pençe Harekatı" kapsamlı şekilde ele alınmıştır" denildi.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:14 
Mgk, İdlib, Dünya
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