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MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.
6 saat önce
MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı. Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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