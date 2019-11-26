Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.
Son Dakika Güncel MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı. - Son Dakika

MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

6 saat önce

MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı., System.String[]

MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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