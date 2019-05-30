MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel...
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MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:03 Kaynak: AA
MGK Bildirisi'nde, İdlib
gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.
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