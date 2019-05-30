Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel...
Son Dakika Politika Haber

MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel...

4 dakika önce

MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel..., System.String[]
MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:03 Kaynak: AA
İdlib, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Yaşlı adam, torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:07:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]