MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek,...
20 dakika önce
MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:59 Kaynak: AA
MGK Bildirisi'nde, Irak
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, " Türkiye
'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.
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