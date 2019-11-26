Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel...
Son Dakika Güncel MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel... - Son Dakika

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel...

6 saat önce

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel..., System.String[]

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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