MGK Bildirisi'nde, Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi. - Son Dakika

MGK Bildirisi'nde, Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi.
30.03.2021 20:23
MGK Bildirisi'nde, Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi.
MGK Bildirisi'nde, Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi.
Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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