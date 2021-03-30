MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu. - Son Dakika

MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.
30.03.2021 20:19
MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.
MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.
Suriye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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