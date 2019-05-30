MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik...
17 dakika önce
MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:01 Kaynak: AA
MGK Bildirisi'nde, Suriye
rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana
ruhunu zedelediği belirtildi.
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