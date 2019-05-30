Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik...
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MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik...

17 dakika önce

MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi.

MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik..., System.String[]
MGK Bildirisi'nde, Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:01 Kaynak: AA
Astana, Suriye, Politika
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