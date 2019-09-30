Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar...
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MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar...

45 dakika önce

MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar..., System.String[]

MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:34 Kaynak: AA
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