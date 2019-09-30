MGK Bildirisi'nde, Türkiye 'nin Doğu Akdeniz 'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

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Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu