MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi...
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MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:30 Kaynak: AA
MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
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