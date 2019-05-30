MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal,...
1 saat önce
MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısı aynı şiddetle kınandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:05 Kaynak: AA
MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda
'da olduğu gibi Sri Lanka
'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısı aynı şiddetle kınandı.
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