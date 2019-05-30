Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal,...
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MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal,...

1 saat önce

MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısı aynı şiddetle kınandı.

MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal,..., System.String[]
MGK Bildirisi'nde, Yeni Zelanda'da olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısı aynı şiddetle kınandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:05 Kaynak: AA
Masum, Sri Lanka, Yeni Zelanda, Politika
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