MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam...
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MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:30 Kaynak: AA
MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir."
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