Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam...
Son Dakika Güncel Haber

MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam...

38 dakika önce

MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.

MGK Bildirisi'nden:

MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim esrar çıktı Türkiye - Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 20:08:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi'nden: "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]