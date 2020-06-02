MGK Bildirisi'nden: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden... - Son Dakika
MGK Bildirisi'nden: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden...
MGK Bildirisi'nden: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir.
MGK Bildirisi'nden: " Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir."
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3.06.2020 01:39:24. #1.13#
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