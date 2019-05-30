Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisi: Suriye rejiminin sivil halka yönelik saldırıları İdlib Mutabakatı'na aykırı
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MGK Bildirisi: Suriye rejiminin sivil halka yönelik saldırıları İdlib Mutabakatı'na aykırı

21 saniye önce

Beştepe'de yapılan ve 3,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride Pençe Harekatı'nın kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi ve Türkiye'nin 'bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği' vurgulandı.

MGK Bildirisi: Suriye rejiminin sivil halka yönelik saldırıları İdlib Mutabakatı'na aykırı, System.String[]
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 3 buçuk saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride 'Pençe Harekatı'nın kapsamlı şekilde ele alındığı duyuruldu ve Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle "geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

Perşembe akşamı gerçekleşen toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye yönetimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı'na aykırı olduğu ve Astana ruhunu zedelediği belirtildi. Ayrıca, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü kaydedildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:08 
Dünya
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