Son Dakika Haberleri: Mgk Bildirisi: "Teröre ve Terör Örgütü Mensuplarına Verilen Dış Desteğin Kesilmesi Yönündeki...

Mgk Bildirisi: "Teröre ve Terör Örgütü Mensuplarına Verilen Dış Desteğin Kesilmesi Yönündeki...

35 dakika önce

MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir.

Mgk Bildirisi:
MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24 Kaynak: AA

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