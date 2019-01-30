Mgk Bildirisi: "Teröre ve Terör Örgütü Mensuplarına Verilen Dış Desteğin Kesilmesi Yönündeki...
35 dakika önce
MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir.
MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24 Kaynak: AA
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