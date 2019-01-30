Son Dakika Haberleri: Mgk Bildirisi: "Terörle Mücadele Harekatı Kapsamında Güney Sınırlarımızda Hudut Güvenliğini Temin...

Mgk Bildirisi: "Terörle Mücadele Harekatı Kapsamında Güney Sınırlarımızda Hudut Güvenliğini Temin...

29 dakika önce

MGK Bildirisi: "Terörle mücadele harekatı kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğini temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuş, tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda dirayetle hareket...

Mgk Bildirisi:
MGK Bildirisi: "Terörle mücadele harekatı kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğini temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuş, tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda dirayetle hareket ettiklerini memnuniyetle müşahade edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz

CHP'de kriz yaratan isim! Kılıçdaroğlu hukuksuzluğa oyan verecek mi? HDP'nin Aday Tanıtım Töreninde Skandal! Terör Örgütünü Öven Marş Okundu, Ölen Teröristler İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 21:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mgk Bildirisi: "Terörle Mücadele Harekatı Kapsamında Güney Sınırlarımızda Hudut Güvenliğini Temin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]