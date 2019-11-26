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MGK Bildirisinde, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları...
6 saat önce
MGK Bildirisinde, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18 Kaynak: AA
MGK Bildirisinde, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı
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