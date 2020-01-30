MGK bildirisinde ABD-İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın... - Son Dakika

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MGK bildirisinde ABD-İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın...
6 saat önce
MGK bildirisinde ABD-İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:48 Kaynak: AA
MGK bildirisinde ABD- İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı.
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