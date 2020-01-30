MGK Bildirisinde, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı... - Son Dakika

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MGK Bildirisinde, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı...
6 saat önce
MGK Bildirisinde, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:50 Kaynak: AA
MGK Bildirisinde, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediği vurgulandı.
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