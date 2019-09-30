MGK Bildirisinde 'Güvenli Bölge' vurgusu
20 dakika önce
MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:46
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