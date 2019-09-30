Son Dakika Haberleri: MGK Bildirisinde 'Güvenli Bölge' vurgusu
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MGK Bildirisinde 'Güvenli Bölge' vurgusu

20 dakika önce

MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

MGK Bildirisinde 'Güvenli Bölge' vurgusu, System.String[]

MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:46 
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