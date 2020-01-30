MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave... - Son Dakika
Son Dakika Politika MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave... - Son Dakika

MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave...

12 dakika önce

MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.

MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave..., System.String[]

MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.

Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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