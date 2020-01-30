MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave... - Son Dakika

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MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave...
12 dakika önce
MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:42 Kaynak: AA
MGK bildirisinde, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.
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