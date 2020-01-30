MGK bildirisinde, Kurul'a depremlere ilişkin bilgi sunulduğu, Türkiye'nin afete hazırlık... - Son Dakika

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MGK bildirisinde, Kurul'a depremlere ilişkin bilgi sunulduğu, Türkiye'nin afete hazırlık...
6 saat önce
MGK bildirisinde, Kurul'a depremlere ilişkin bilgi sunulduğu, Türkiye'nin afete hazırlık çalışmalarının yeniden değerlendirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:52 Kaynak: AA
MGK bildirisinde, Kurul'a depremlere ilişkin bilgi sunulduğu, Türkiye'nin afete hazırlık çalışmalarının yeniden değerlendirildiği bildirildi
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