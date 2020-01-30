MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı - Son Dakika

MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı

6 saat önce

MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı, System.String[]

MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avusturya'da 'Bozkurt' işareti yapan 4 Türk otobüs şoförünün işine son verildi
Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]