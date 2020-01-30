MGK bildirisinde, Somali'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı - Son Dakika

MGK bildirisinde, Somali 'de Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği saldırı kınandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek