MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı... - Son Dakika

MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı...
MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:01 Kaynak: AA
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