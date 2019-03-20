Mgk Bildirisinde Yeni Zelanda'daki Katliam Kınandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda
'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. Bildiride ayrıca, "Münbiç
ve Fırat
'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye
'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
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