Son Dakika Haberleri: Mgk Bildirisinde Yeni Zelanda'daki Katliam Kınandı

Mgk Bildirisinde Yeni Zelanda'daki Katliam Kınandı

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Mgk Bildirisinde Yeni Zelanda'daki Katliam Kınandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. Bildiride ayrıca, "Münbiç ve Fırat'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Masum, Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
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