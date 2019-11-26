Son Dakika Haberleri: MGK: "Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına...
Son Dakika Politika MGK: 'Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına... - Son Dakika

MGK: "Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına...

6 saat önce

MGK: "Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.

MGK:

MGK: "Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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