Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı
18 dakika önce
Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.50'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
ANKARA, (DHA)
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:44 Kaynak: DHA
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