Son Dakika Haberleri: Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

18 dakika önce

Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı, System.String[]
Mgk, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.50'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ANKARA, (DHA)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:44 Kaynak: DHA

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