MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

6 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı, System.String[]

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığındaki toplantı saat 13.45'te başladı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Mgk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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