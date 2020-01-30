MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
6 saat önce
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığındaki toplantı saat 13.45'te başladı.
(İHA)
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