MGK'da Suriye ve terörle mücadele görüşüldü

MGK toplantısı sona erdi.

MGK toplantısı sona erdi. Bildiride, "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir." denildi.

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