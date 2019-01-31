Son Dakika Haberleri: MGK'da Suriye ve terörle mücadele görüşüldü

MGK'da Suriye ve terörle mücadele görüşüldü

1 saat önce

MGK toplantısı sona erdi.

MGK'da Suriye ve terörle mücadele görüşüldü, System.String[]
MGK toplantısı sona erdi. Bildiride, "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Ekonomi
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