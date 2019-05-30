Son Dakika Haberleri: MGK'dan: "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve...
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MGK'dan: "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve...

8 dakika önce

MGK'dan: "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi"

MGK'dan:
MGK'dan: " Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi"
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:59 Kaynak: AA
Türkiye, Doğu Akdeniz, Politika
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