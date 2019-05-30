MGK'dan: "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve...
8 dakika önce
MGK'dan: "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi"
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:59 Kaynak: AA
MGK'dan: " Türkiye
'nin, Doğu Akdeniz
'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi"
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