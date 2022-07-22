Mgk'dan Yunanistan Mesajı: "Kışkırtıcı Eylemlerine İlave Olarak Karasuyu ve Hava Sahası İhlallerini Artırarak Devam Ettirmesi Kabul Edilemez" - Son Dakika
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Mgk'dan Yunanistan Mesajı: "Kışkırtıcı Eylemlerine İlave Olarak Karasuyu ve Hava Sahası İhlallerini Artırarak Devam Ettirmesi Kabul Edilemez"

22.07.2022 01:42

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinde, “Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan’ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir” denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinde, "Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda bugün yapılan ve yaklaşık üç saat süren MGK toplantısının ardından 7 maddelik bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiri şöyle:

"-PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

-15 Temmuz Darbe Girişiminin faili terör örgütü FETÖ ile mücadelede gelinen aşama değerlendirilmiş; Türkiye'nin istikrarını ve güvenliğini hedef alan bütün odaklar ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir.

- Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış; Türkiye'nin yetmiş yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir.

-Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. Yunanistan yönetimine ayrıca; düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek beyan edilmiştir.

- Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmadan bir an önce sona erdirilerek kapsamlı ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmış; bu kapsamda Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi ile küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin çözümü istikametindeki gayretlerinin devam edeceği belirtilmiştir.

- Koronavirüs salgını ve ardından dünya genelinde yaşanan çatışmalarla derinleşen küresel ekonomik krizin, genişleyen siyasi ve sosyal etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilmiş, ülkemizin gelecekte ortaya çıkması muhtemel tehditlere karşı her alanda güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Mgk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mgk'dan Yunanistan Mesajı: 'Kışkırtıcı Eylemlerine İlave Olarak Karasuyu ve Hava Sahası İhlallerini Artırarak Devam Ettirmesi Kabul Edilemez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mgk'dan Yunanistan Mesajı: "Kışkırtıcı Eylemlerine İlave Olarak Karasuyu ve Hava Sahası İhlallerini Artırarak Devam Ettirmesi Kabul Edilemez" - Son Dakika
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