MGK: "Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; - Son Dakika

MGK: "Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde;

30.03.2021 20:26
MGK:

MGK: "Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde;

MGK: "Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada'daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir." - ANKARA

Kıbrıs, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MGK: 'Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Traktörün altında kalan yaşlı çift, feci şekilde can verdi Traktörün altında kalan yaşlı çift, feci şekilde can verdi MGK toplantısı sona erdi! Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz çağrısı MGK toplantısı sona erdi! Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz çağrısı Salgının en çok eleştirilen kurumu DSÖ'de derin çatlak! Başkan, kendi raporlarıyla çelişti Salgının en çok eleştirilen kurumu DSÖ'de derin çatlak! Başkan, kendi raporlarıyla çelişti Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
Rangers'da koronavirüs kurallarını ihlal ederek partiye katılan futbolculara 6 maç men cezası verildi Rangers'da koronavirüs kurallarını ihlal ederek partiye katılan futbolculara 6 maç men cezası verildi         
21:15
Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak         
20:44
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu         
20:28
A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıkıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıkıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu         
20:25
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
19:41
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Meclis'te Kürşat Ayvatoğlu tartışması Meclis'te Kürşat Ayvatoğlu tartışması         
18:29
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi         
17:17
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi 1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi         
16:11
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 21:24:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MGK: "Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei