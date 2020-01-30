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MGK: "(Libya) Tüm ülkeler, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet...
6 saat önce
MGK: "(Libya) Tüm ülkeler, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:46 Kaynak: AA
MGK: "(Libya) Tüm ülkeler, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir."
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