MGK: "(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MGK: '(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat... - Son Dakika

MGK: "(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat...

6 saat önce

MGK: "(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti desteklenmeye devam edilecek"

MGK:

MGK: "(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti desteklenmeye devam edilecek"

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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