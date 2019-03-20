Son Dakika Haberleri: Mgk: "Münbiç ve Fırat'ın Doğusunun Terör Örgütlerinden Temizlenmeden Bölgede İstikrarın...

Mgk: "Münbiç ve Fırat'ın Doğusunun Terör Örgütlerinden Temizlenmeden Bölgede İstikrarın...

47 dakika önce

MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.

Mgk:
MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Fırat, Münbiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Son Dakika! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:39:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mgk: "Münbiç ve Fırat'ın Doğusunun Terör Örgütlerinden Temizlenmeden Bölgede İstikrarın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]