Mgk: "Münbiç ve Fırat'ın Doğusunun Terör Örgütlerinden Temizlenmeden Bölgede İstikrarın...
47 dakika önce
MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.
MGK: "Münbiç
ve Fırat
'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA
Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu
Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
Son Dakika! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz
İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!