Son Dakika Haberleri: MGK, "Pençe Harekatı"nı masaya yatırdı
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MGK, "Pençe Harekatı"nı masaya yatırdı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

MGK,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü.
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açımlamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Güvenlik Kurulu, 30 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda, ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Bu bağlamda, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen 'Pençe Harekatı' kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Türkiye'nin; bütün terör örgütleriyle, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı'na aykırı olduğu, Astana ruhunu zedelediği belirtilmiş; yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edilmiştir.
Kıbrıs adası ve çevresinde son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı bir kez daha teyit edilerek, bölgeye yönelik provokatif davranışlardan ve sorumsuz açıklamalardan kaçınılması gerektiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin vermeyeceğinin altı çizilmiştir.
Yeni Zelanda'da vuku bulan ırkçı terör saldırısında olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısının aynı şiddetle kınandığı, Türkiye'nin; terörün dini, dili, ırkı, rengi olmadığı şeklindeki yaklaşımını ısrarla sürdüreceği, Sri Lanka halkının acılarını paylaştığı dile getirilmiştir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:16 Kaynak: İHA
Türkiye, Mgk, Güncel
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