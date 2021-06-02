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MGK'dan terörle mücadele vurgusu - Son Dakika

MGK'dan terörle mücadele vurgusu

02.06.2021 18:57
MGK'dan terörle mücadele vurgusu, System.String[]

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 5 saat süren toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, terör örgütleri ile mücadele, Kıbrıs meselesi, Ege ve Akdeniz'de yaşanan sorunlar ile Filistin topraklarında İsrail zulmüne dikkat çekildi.

Kurul toplantısı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile yürütülen faaliyetler değerlendirilmiştir.

Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların, ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş; Türkiye'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir.

Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinin nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceği ve bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına matuf her türlü tedbiri almaya devam edeceği ifade edilmiştir.

Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmış; savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur."

(Derya Yetim - Hülya Keklik/ İHA)

MGK'dan terörle mücadele vurgusu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu

Akdeniz, Türkiye, Ege, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MGK'dan terörle mücadele vurgusu - Son Dakika


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